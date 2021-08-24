В Азербайджане произведено продукции и оказано услуг более чем на 23 млрд манатов
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Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО)
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Имеются хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия экономик Азербайджана и Узбекистана – министерство