На Алматы приходится наибольшее количество безналичных платежей

Наибольшее количество торговых предприятий, принимающих к оплате платёжные карты, зарегистрировано в Алматы - 51,4 тыс., передает Trend со ссылкой на finprom.kz.

По итогам первого полугодия текущего года количество предприятий, принимающих к оплате платёжные карты, составило уже 210,8 тыс. — более чем вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (101,5 тыс. компаний). Таким образом, виден существенный рост количества предприятий, которые автоматизируют свою деятельность. Заметный рост продемонстрировало и количество POS-терминалов (+86,9 процента за год), что тоже указывает на переход предприятий на современные способы оплаты, которые в период пандемии набирают всё большую популярность.

В целом переход бизнеса в онлайн-формат положительно сказался на деловой активности: в марте текущего года индекс деловой активности впервые с начала пандемии перешёл в положительную зону.

В региональном разрезе наибольшее количество торговых предприятий, принимающих к оплате платёжные карточки, зарегистрировано в Алматы (51,4 тыс.), Нур-Султане (34,8 тыс.) и Карагандинской области (16,6 тыс.).

Поддержку по переходу на безналичный расчёт предприниматели получают от БВУ РК, финансового регулятора страны, а также от международных платёжных систем. Серьёзную работу в этом направлении проделал Mastercard. Так, для безболезненного перехода МСБ на безналичные платежи в РК появилась технология Tap on Phone, позволяющая использовать смартфон как бесконтактный POS-терминал для приёма безналичной оплаты. Внедрение этой технологии позволяет бизнесу экономить на приобретении дорогостоящих POS-терминалов, а также снижает затраты по их обслуживанию.

Благодаря появлению инновационных платёжных решений безналичные операции вытесняют наличный оборот. Так, в 2020 году впервые в РК доля безналичных операций в общем объёме оборота средств по платёжным картам превысила долю снятия денег — 68 процента против 32 процента. А уже по итогам первого полугодия текущего года доля безналичных платежей составила 75,4 процента.

В целом по итогам шести месяцев текущего года объём безналичных платежей увеличился в 2,4 раза за год и составилпочти 30 трлн тенге / 70 млрд долларов (годом ранее - 12,4 трлн тенге / 29 млрд долларов). При этом 82,7 процента платежей было осуществлено онлайн-способом через интернет и мобильный телефон.

Сектор ожидает новый виток роста. Для дальнейшей популяризации безналичных расчётов Fintech Hub МФЦА в партнёрстве с Mastercard и Фондом развития интернет-инициатив объявил о запуске первого финтех-акселератора для банков Казахстана.