Фондовые индексы США закрыли торги снижением
Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа, передает Trend со ccылкой на ТАСС.
Между тем по итогам месяца основные индикаторы продемонстрировали уверенный подъем: S&P 500 вырос примерно на 3%, Nasdaq Composite набрал около 4%, Dow Jones увеличился более чем на 1%.
Индекс S&P 500 вырос по итогам седьмого месяца подряд, продемонстрировав самую длительную серию месячного подъема с декабря 2017 года, когда индикатор повышался по итогам 10 месяцев подряд. Nasdaq показал рост по итогам третьего месяца подряд.
"Ралли S&P 500 обеспечивается за счет уверенного роста прибыли компаний. На фоне более масштабного восстановления экономики мы ждем, что циклические сектора, включая энергетический и финансовый, станут лидерами", - заявил директор по инвестициям UBS Марк Хефеле, которого цитирует CNBC.
Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.
На этой неделе также будут опубликованы ключевые данные по рынку труда. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что число рабочих мест, созданных в августе, составило 750 тыс., уровень безработицы снизился до 5,2%.
Бумаги Zoom Video Communications Inc. подешевели на 16,7%. Аналитики ряда инвесткомпаний и банков ухудшили прогнозные котировки акций компании, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, после публикации квартальной отчетности.
Акции Globalstar Inc. упали на 15,3% после подъема на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. Как сообщали зарубежные СМИ, компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple Inc. по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.
Цена бумаг Apple уменьшилась на 0,8%.
Бумаги Lightning eMotors Inc. выросли на 4,6%. Американский производитель электробусов заключил соглашение с REV Group Inc., выпускающим специализированные автомобили, на совместный выпуск школьных электрических автобусов, сообщается в пресс-релизе REV. Акции REV Group подорожали на 1,1%.
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,11% и составляло 35360,73 пункта.
Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% - до 4522,68 пункта.
Nasdaq Composite опустился на 0,04%, составив 15259,24 пункта.