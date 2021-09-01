МВФ назвал объем средств, выделяемых Туркменистану в связи с пандемией

Финансы 1 сентября 2021 19:10 (UTC+04:00)
МВФ назвал объем средств, выделяемых Туркменистану в связи с пандемией
МВФ назвал объем средств, выделяемых Туркменистану в связи с пандемией
МВФ назвал объем средств, выделяемых Туркменистану в связи с пандемией
&quot;Железные дороги Туркменистана&quot; закупят материально-технические ресурсы
"Железные дороги Туркменистана" закупят материально-технические ресурсы
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