Около 60% клиентского портфеля азербайджанских банков составляют бизнес-кредиты
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В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента
Претензии Армении по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене – политобозреватель
Президент Туркменистана провёл общий урок об истории страны, о долге и обязанностях молодого поколения (ФОТО)
Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами – журналист из Северной Македонии
В Азербайджане упрощены процедуры использования механизмов финансовой поддержки для предпринимателей
На портале онлайн-услуг E-pul предоставленна возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха
Сегодня мне ровно столько лет, сколько было моему отцу, когда он стал шехидом - уроженец Кельбаджара
Президент Узбекистана предложил создать торговое пространство от «Западной Африки до Восточной Азии»
В совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Победы Турции и День турецких вооруженных сил (ФОТО)
ИБР, Саудовская Аравия и Узбекистан подписали соглашение о создании фонда по расширению экономических возможностей
Международный центр Низами Гянджеви проводит онлайн-конференцию, посвященную вкладу Низами Гянджеви в мировое наследие - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский Expressbank в 2020 г. столкнулся с незначительным давлением на прибыль и капитал - Fitch
Минздрав Азербайджана огласил порядок получения «сертификата о противопоказаниях» к вакцинации от коронавируса
Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава
Граждане могут предоставлять при проверке COVID-паспорт и сертификат об иммунитете в электронном виде - госагентство Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил нашего спортсмена, завоевавшего золотую медаль на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»