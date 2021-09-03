Великобритания перечислит соседним с Афганистаном странам более $40 млн на помощь беженцам

Великобритания предоставит пакет помощи в размере £30 млн ($41,5 млн) для соседних с Афганистаном стран для организации убежищ и санитарно-технических сооружений для беженцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

Как ожидается, £10 млн ($14 млн) из указанной суммы будут немедленно доступны гуманитарным организациям, в том числе Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Остальные £20 млн ($28 млн) должны помочь странам региона, которые принимают на себя основную нагрузку от прибытия десятков тысяч беженцев, покинувших Афганистан после прихода к власти радикального движения Талибан. Речь идет о Пакистане, Таджикистане, Иране, Узбекистане и Туркмении.