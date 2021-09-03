Власти США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от коронавируса

Власти США намерены выделить дополнительно почти $3 млрд на развитие производства вакцин, в том числе от нового коронавируса. Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением данной инфекции Джефф Зинтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы делаем еще один шаг для наращивания в США производства важнейших для выпуска вакцин компонентов", - сказал он. Зинтс отметил, что речь идет о "капиталовложениях в размере почти $3 млрд в цепочку поставок вакцин". По его словам, средства начнут выделять в "ближайшие недели".

Деньги получат компании, выпускающие различные компоненты, необходимые для выпуска вакцин. Предполагается, что они смогут создать "новые производственные линии и предприятия".

По словам Зинтса, указанные меры позволят США лучше подготовиться к "угрозам будущего" в сфере здравоохранения.