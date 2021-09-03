Азербайджанская нефть дорожает

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго сентября составила 73,96 доллара за баррель, что на 2,64 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 73,28 доллара за баррель, что на 2,65 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 70,5 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 2,69 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго сентября составила 73,97 доллара, что на 2,61 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на третье сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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