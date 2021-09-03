Действующие в Азербайджане кредитные союзы получат доступ к кредитной информации заемщиков

БАКУ /Trend/ - Согласно изменениям в закон Азербайджана “О кредитных союзах”, все кредитные союзы, действующие в стране, получат доступ к кредитной информации, в том числе смогут более правильно оценивать кредитоспособность заемщиков и более эффективно организовывать процесс принятия решений.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), с внесенными в данный закон изменениями между Централизованным кредитным реестром и кредитными бюро с одной стороны и кредитными союзами с другой, должен осуществляться обмен информацией, в том числе кредитный союз должен предоставлять информацию о каждом заемщике как минимум в одно кредитное бюро и в Централизованный кредитный реестр, созданный в ЦБА.

Центробанком с учетом вышесказанного, а также с целью более эффективной организации процесса предоставления кредитным союзом информации о заемщике в кредитный реестр был проведен обучающий вебинар на тему “Правила представления информации в реестр” с участием представителей всех кредитных союзов, действующих в стране.

Учитывая, что порядок предоставления кредитным союзом информации о заемщике в кредитное бюро и получения информации от него регулируется законом Азербайджана “О кредитных бюро”, требования, вытекающие из законодательства, касающегося данного процесса, были доведены до сведения участников вебинара и были даны ответы на возникшие вопросы.

В Центробанке добавили, что вопросы "здорового роста" кредитования и ответственного заимствования в кредитных организациях, создания благоприятной нормативной базы для обмена информацией о кредитах и формирования "здоровых" компонентов в области частной кредитной отчетности, усиления политики управления рисками и процессов принятия решений в кредитных организациях постоянно находятся в центре внимания ЦБА, и в будущем будут приняты соответствующие меры в этом направлении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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