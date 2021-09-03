Сократилась прибыль страховой отрасли Грузии
Лента новостей
В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)
Погранслужба Азербайджана прокомментировала сообщения о задержании лидера радикальной группировки «Мужское государство»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции Сумгайытской электростанции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию средней школы номер 20 в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ООО "Азмонбат" в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО)
«КазМунайГаз» и «Шелл» изучат возможности реализации пилотного проекта по использованию технологии CCUS
Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении города Шуша - минобороны
Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» - министерство