Крупные инвестиции в экономику Туркменистана превысили $200 млрд - министр

БАКУ /Trend/ - Крупные инвестиции в экономику Туркменистана за 30 лет его независимости выросли в сотни раз, превысив 200 миллиардов долларов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на CentralAsia.news, об этом сказал министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров.

По словам министра, большая часть (66 процентов) инвестиций была направлена в сферу переработки.

«Данные средства позволили коренным образом модернизировать производство, повысить конкурентоспособность продукции перерабатывающей промышленности», - сказал Сердаров.

Министр отметил, что особое внимание в Туркменистане уделяется инвестициям в человеческий капитал.

Сердаров также напомнил, что рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Туркменистану краткосрочный рейтинг на уровне «В» и долгосрочный рейтинг на уровне «В+» со стабильным прогнозом, который был получен при оценке активов стабилизационного фонда, являющегося одним из гарантов финансового благополучия государства.

Он подчеркнул, что темпы экономического роста в Туркменистане в первой половине 2021 года достигли 6,2 процента.

По словам министра, Туркменистан активно сотрудничает с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @romakayeva