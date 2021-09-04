S&P о ключех факторах поддерживающих суверенный кредитный рейтинг Казахстана

БАКУ /Trend/ - 3 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный», передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

По оценке аналитиков S&P, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются устойчивые фискальные и внешние резервы. Аналитики S&P также отмечают, что режим плавающего обменного курса помог экономике адаптироваться к внешнему давлению, возникшему от нефтяного шока в 2020 году.

Постепенная фискальная консолидация, реализация бюджетного правила, ограничивающего объем трансфертов из Национального фонда в бюджет, и рост объемов добычи нефти будут способствовать укреплению внешней позиции Казахстана.

По мнению S&P, в 2021 году инфляция составит 8,5%, что отражает проводимую стимулирующую фискальную политику, повышение цен на импортируемые товары, а также досрочное снятие гражданами пенсионных накоплений.

Агентство отмечает, что усиление транспарентности со стороны Национального Банка, в частности, публикация валютных операций Национального фонда, совместная работа Национального Банка с Министерством финансов по построению кривой доходности, выделение из полномочий Национального Банка функций по финансовому регулированию повышают доверие к проводимой денежно-кредитной политике.

По мнению аналитиков S&P, реализация планов Национального Банка по выходу из программ поддержки экономики до 2025 года будет способствовать повышению его эффективности.

По прогнозам S&P, темпы роста экономики Казахстана составят 3,5% в 2021 году и будут поддерживаться ростом ненефтяного сектора, восстановлением экономической активности в связи с ослаблением ограничений, ростом инвестиций, восстановлением деловой активности в странах – основных торговых партнерах.