Около 60% клиентского портфеля азербайджанских банков составляют бизнес-кредиты

БАКУ /Trend/ - По итогам января-июля 2021 года большая часть (58,3 процента) кредитного портфеля азербайджанских банков пришлась на бизнес-кредиты, которые составили 8,728 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), это на 1,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

На потребительские кредиты в отчетный период пришлось 26,9 процента кредитного портфеля банков (4,025 миллиарда манатов), а на ипотечные – 14,8 процента (2,2 миллиарда манатов).

В целом по состоянию на начало августа совокупный кредитный портфель банков Азербайджана превысил 14,9 миллиарда манатов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 14,2 миллиарда манатов. В годовом исчислении совокупный кредитный портфель банков вырос на 5,4 процента, или 762 миллиона манатов.

Совокупная прибыль банковского сектора Азербайджана за семь месяцев текущего года составила 408,9 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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