Банки Азербайджана сократили покупку инвалюты

БАКУ /Trend/ - Спрос банков Азербайджана на валюту на аукционе, проведенном Центробанком (ЦБА) с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) девятого сентября, сократился на 9,7 процента по сравнению с предыдущим аукционом - до 61,3 миллиона долларов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, на прошлом аукционе банкам были проданы 67,9 миллиона долларов.

ЦБА отмечает, что спрос со стороны местных банков был полностью удовлетворен, по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Напомним, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием SOFAZ, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni