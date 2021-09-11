Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 августа
|
1,7
|
06 сентября
|
1,7
|
31 августа
|
1,7
|
07 сентября
|
1,7
|
01 сентября
|
1,7
|
08 сентября
|
1,7
|
02 сентября
|
1,7
|
09 сентября
|
1,7
|
03 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0068 маната. Средневзвешенный курс составил 2,014 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,003 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 августа
|
2,007
|
06 сентября
|
2,0178
|
31 августа
|
2,0091
|
07 сентября
|
2,0199
|
01 сентября
|
2,0064
|
08 сентября
|
2,0131
|
02 сентября
|
2,0123
|
09 сентября
|
2,0084
|
03 сентября
|
2,0192
|
10 сентября
|
2,011
|
Средний курс за неделю
|
2,011
|
Средний курс за неделю
|
2,014
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
30 августа
|
0,0231
|
06 сентября
|
0,0233
|
31 августа
|
0,0231
|
07 сентября
|
0,0233
|
01 сентября
|
0,0232
|
08 сентября
|
0,0232
|
02 сентября
|
0,0233
|
09 сентября
|
0,0232
|
03 сентября
|
0,0233
|
10 сентября
|
0,0233
|
Средний курс за неделю
|
0,0232
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0031 маната. Средневзвешенный курс составил 0,203 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0011 маната (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
30 августа
|
0,2035
|
06 сентября
|
0,2043
|
31 августа
|
0,2028
|
07 сентября
|
0,2052
|
01 сентября
|
0,2042
|
08 сентября
|
0,2037
|
02 сентября
|
0,2049
|
09 сентября
|
0,2007
|
03 сентября
|
0,2052
|
10 сентября
|
0,2012
|
Средний курс за неделю
|
0,2041
|
Средний курс за неделю
|
0,203
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni