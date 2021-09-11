Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 августа 1,7 06 сентября 1,7 31 августа 1,7 07 сентября 1,7 01 сентября 1,7 08 сентября 1,7 02 сентября 1,7 09 сентября 1,7 03 сентября 1,7 10 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0068 маната. Средневзвешенный курс составил 2,014 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,003 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 30 августа 2,007 06 сентября 2,0178 31 августа 2,0091 07 сентября 2,0199 01 сентября 2,0064 08 сентября 2,0131 02 сентября 2,0123 09 сентября 2,0084 03 сентября 2,0192 10 сентября 2,011 Средний курс за неделю 2,011 Средний курс за неделю 2,014

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0233 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 августа 0,0231 06 сентября 0,0233 31 августа 0,0231 07 сентября 0,0233 01 сентября 0,0232 08 сентября 0,0232 02 сентября 0,0233 09 сентября 0,0232 03 сентября 0,0233 10 сентября 0,0233 Средний курс за неделю 0,0232 Средний курс за неделю 0,0233

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0031 маната. Средневзвешенный курс составил 0,203 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0011 маната (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 30 августа 0,2035 06 сентября 0,2043 31 августа 0,2028 07 сентября 0,2052 01 сентября 0,2042 08 сентября 0,2037 02 сентября 0,2049 09 сентября 0,2007 03 сентября 0,2052 10 сентября 0,2012 Средний курс за неделю 0,2041 Средний курс за неделю 0,203

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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