Объем международных резервов Нацбанка Грузии увеличился

БАКУ /Trend/ - Объем международных резервов Национального банка Грузии увеличился в августе на 185 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 244 миллиона долларов по сравнению с июлем 2021 года – до 4,117 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

Более половины резервов представлены ценными бумагами на сумму 2,419 миллиарда долларов и наличными депозитами на сумму 1,208 миллиарда долларов.

Резервы достигли максимума в 4,153 миллиарда долларов в мае этого года, немного снизились в июне-июле и снова увеличились в августе. Седьмого сентября стало известно, что МВФ выделил Грузии 286 миллионов долларов, что еще больше увеличит объем резервов.

В 2020 году Национальному банку пришлось продать 870 миллионов долларов для поддержания обменного курса, хотя за тот же период объем международных резервов увеличился за счет международной помощи на 400 миллионов долларов – до 3,91 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)