Дебютные социальные облигации размещены в Казахстане

Финансы 15 сентября 2021 14:01 (UTC+04:00)
Дебютные социальные облигации размещены в Казахстане

Даму» разместил новый финансовый инструмент – социальные облигации, зарегистрированные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в начале сентября текущего года, передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Общая сумма размещенных ценных бумаг составила 1 млрд тенге, срок погашения – 5 лет, доходность – 11,9%, периодичность выплат купона – 2 раза в год.

Дебютный выпуск социальных облигаций, ориентированных на принципы устойчивого развития, осуществлялся на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и был выкуплен локальными институциональными инвесторами. Брокером и андеррайтером сделки выступил Halyk Finance.

Средства от социальных облигаций планируется направить на финансирование малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики во время пандемии COVID-19 через банки второго уровня, микрофинансовые организации или лизинговые компании. Данный выпуск полностью соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимым заключением АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

Принципы устойчивого развития включают в себя три основных компонента – экологическое, социальное и корпоративное направления финансирования (Environmental, Social Governance – ESG).

Цель рынка социальных облигаций – развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем. В данном случае положительный социальный эффект будет достигаться за счет сохранения существующих рабочих мест и создания новых.

Ранее, в августе 2020 года Фондом «Даму» были выпущены пилотные «зеленые облигации».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Ансамбль старинных музыкальных инструментов выступит в Баку
Ансамбль старинных музыкальных инструментов выступит в Баку
Названо место, где будет похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу
Названо место, где будет похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу
&quot;Бавария&quot; разгромила &quot;Барселону&quot; в гостевом матче ЛЧ
"Бавария" разгромила "Барселону" в гостевом матче ЛЧ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Узбекистан прибыла группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за выборами президента Узбекистан 14:36
Электроснабжение и доступ к интернету на освобожденных территориях Азербайджана будут обеспечиваться посредством единой кабельной линии Экономика 14:35
В Шуше проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от оккупации (ВИДЕО) Политика 14:34
Цены на газ в Европе были бы намного выше без TAP - управляющий директор Энергетика 14:24
Байден сообщил, что ущерб США от природных катаклизмов в 2021 году превысит $100 млрд США 14:19
Поддержка братской Турции придает нам силы - глава минобороны Азербайджана Политика 14:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку (ФОТО) Политика 14:10
Номинальные доходы населения Азербайджана незначительно выросли за год Финансы 14:08
Ансамбль старинных музыкальных инструментов выступит в Баку Культура 14:02
Дебютные социальные облигации размещены в Казахстане Финансы 14:01
Знаменательно, что в 103-ю годовщину освобождения Баку Карабах уже свободен - Чавушоглу Политика 14:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днём знаний (ФОТО) Политика 13:54
Первые партии авиатоплива Jet A-1 выставлены на продажу на бирже Туркменистана Энергетика 13:50
В Азербайджане выросла стоимость произведённых машин и оборудования Транспорт 13:44
Азербайджано-турецкие отношения развиваются по восходящей - зампред ПЕА Политика 13:44
Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации - советник омбудсмена Политика 13:28
Волна COVID-19 в Азербайджане идет на спад, но ситуация может измениться - минздрав Общество 13:16
Свыше 70% приватизированных на аукционах объектов госимущества пришлись на транспорт - Госслужба Азербайджана Бизнес 13:12
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:12
Микро и Агро кредиты без залога от AccessBank! Экономика 12:57
Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:48
Турция всегда будет поддерживать Азербайджан - Администрация президента Политика 12:43
Число случаев COVID-19 в России выросло на 18 841 Россия 12:40
Годовая инфляция в Великобритании в августе ускорилась до 3,2% Европа 12:36
В Азербайджане грузоперевозки ж/д транспортом достигают 10 млн тонн Транспорт 12:34
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 15 сентября Узбекистан 12:27
Азербайджано-турецкое единство непоколебимо - Шараф Малкоч Политика 12:26
Коронавирус в Израиле: Более 84 тысяч зараженных, 650 в тяжелом состоянии Израиль 12:07
Освобождение Баку – особый день, отражающий историческое братство Азербайджана и Турции - министр Политика 12:07
В Грузии обучение в школах и вузах проходит в режиме онлайн Грузия 12:04
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло почти на 7% Бизнес 11:57
Международная миссия по расследованию фактов посетит освобожденные азербайджанские территории - омбудсмен Политика 11:55
Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание Политика 11:51
Узбекнефтегаз объявляет тендер на проведение геолого-геофизических исследований Тендеры 11:50
Бакметрополитен заказал в России еще 20 вагонов (Эксклюзив) Экономика 11:48
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов Энергетика 11:35
Братство Азербайджана, Турции и Пакистана будет крепнуть - советник омбудсмена Политика 11:22
Названо место, где будет похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу Социум 11:19
Омбудсмены Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов и Монумент турецким воинам в Баку (ФОТО) Политика 11:15
В Узбекистане создан логистический центр для оказания помощи Афганистану Узбекистан 11:11
Стоимость азербайджанской нефти превысила $74 за баррель Энергетика 11:08
Осенняя кампания от “CityNet" (ФОТО) ИКТ 11:02
Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA превысили 23 млн тонн Транспорт 10:54
12 миллионов тонн зерна намолочено в Казахстане Казахстан 10:52
Туркменистан и Германия обсудили сотрудничество в рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия» Туркменистан 10:50
В новом учебном году в школы Азербайджана пойдут около 1,6 млн учащихся Общество 10:41
Азербайджан увеличил экспорт газа по Баку–Тбилиси–Эрзурум на более чем 40% Энергетика 10:31
Цена газа в Европе превысила $840 за 1 тыс. куб. м Европа 10:27
Экс-глава ИВ Евлаха освобожден из-под ареста по состоянию здоровья Общество 10:25
Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации Политика 10:16
Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации на 10 млн манатов Финансы 10:15
Банк Республика реализовал специальный проект для детей шехидов и гази (ФОТО) Экономика 10:14
Назван объем переработанного в Грузии винограда Бизнес 10:13
МВД ФРГ согласилось разместить в Германии около 2,6 тыс. лиц из Афганистана Европа 10:05
Проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО) Политика 10:02
Названы данные по прокачке азербайджанской нефти по БТД с начала года Энергетика 09:57
Туркменский госконцерн объявил тендер на строительство газохимического завода Тендеры 09:54
В Азербайджане подорожали гибридные автомобили Экономика 09:53
Банк Израиля: Комиссию за досрочное погашение ипотеки можно взимать только один раз Израиль 09:51
Узбекистан завершил годовой план экспорта текстиля за 8 месяцев 2021 года Бизнес 09:40
Названы причины подорожания бензина марок АИ-95 и АИ-98 в Азербайджане Энергетика 09:33
Грузия наращивает импорт турецких электротоваров Турция 09:23
Трудовая миграция из Турции в Азербайджан значительно сократилась за год Турция 09:19
Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов Энергетика 09:15
Байден опроверг сообщения об отказе лидера КНР от встречи с ним США 08:39
Почти 3 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 08:16
Завершается строительство венгерского трубопровода для импорта азербайджанского газа Энергетика 08:00
В Баку временно изменили маршрут 19 автобусов Общество 07:47
США усилят борьбу с кибератаками из-за рубежа США 07:36
Китай в январе - августе снизил импорт нефти на 5,7% Другие страны 07:01
Китайский техногигант заинтересовался беспилотным вождением Бизнес 06:35
Билл Гейтс высказал условие готовности мира к новой эпидемии Другие страны 06:07
NASA выделит $146 млн пяти компаниям на разработку систем лунного посадочного модуля США 05:41
Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена провести саммит Другие страны 05:14
Британия нашла способ справиться с дефицитом продуктов Европа 04:47
Председатель ГА ООН считает, что каждый человек должен быть вакцинирован к концу 2022 года В мире 04:21
Трамп опроверг сообщения о планируемой войне с Китаем США 03:55
Коров начнут дрессировать ради спасения планеты В мире 03:36
Нидерланды отменят правило социального дистанцирования 25 сентября Европа 03:15
В Нью-Йорке продается дом с привидениями США 02:48
Акции Apple упали на 1,36% после презентации iPhone 13 Финансы 02:29
Разведка США предупредила об угрозе новых терактов в стране США 02:06
Свыше 29 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 01:39
"Бавария" разгромила "Барселону" в гостевом матче ЛЧ Спорт 01:16
Генсек ООН призвал прекратить конфликты и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом В мире 01:02
Гол Роналду не спас МЮ от поражения в матче ЛЧ с "Янг Бойз" Спорт 00:35
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН В мире 00:18
Исполняется 103 года со дня освобождения Баку Кавказской исламской армией Политика 00:01
Узбекистан и Туркменистан планируют наладить производство автомобилей Узбекистан 14 сентября 23:41
Apple представила новые модели iPhone ИКТ 14 сентября 23:39
Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Беларусью составил $125,9 млн Казахстан 14 сентября 23:20
Президент Турции принял министра обороны Азербайджана Политика 14 сентября 22:59
В Азербайджане объявлено время выбора вакансий для приема учителей на работу по срочному контракту Общество 14 сентября 22:48
В Грузии растет доля домохозяйств с доступом в интернет ИКТ 14 сентября 22:40
Главы МИД Туркменистана и ФРГ обсудили вопросы двустороннего взаимодействия Туркменистан 14 сентября 22:26
В России от коронавируса привили более 46 млн человек Россия 14 сентября 22:25
Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС прибыла в Азербайджан Политика 14 сентября 21:54
В ходе учений «Три брата – 2021» были проведены занятия по воздушно-десантной подготовке (ФОТО) Политика 14 сентября 21:42
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 115 тысяч Общество 14 сентября 21:37
В Баку подешевела аренда дач и частных домов Экономика 14 сентября 21:34
Все новости