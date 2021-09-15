Дебютные социальные облигации размещены в Казахстане

Даму» разместил новый финансовый инструмент – социальные облигации, зарегистрированные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в начале сентября текущего года, передает Trend со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

Общая сумма размещенных ценных бумаг составила 1 млрд тенге, срок погашения – 5 лет, доходность – 11,9%, периодичность выплат купона – 2 раза в год.

Дебютный выпуск социальных облигаций, ориентированных на принципы устойчивого развития, осуществлялся на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и был выкуплен локальными институциональными инвесторами. Брокером и андеррайтером сделки выступил Halyk Finance.

Средства от социальных облигаций планируется направить на финансирование малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики во время пандемии COVID-19 через банки второго уровня, микрофинансовые организации или лизинговые компании. Данный выпуск полностью соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимым заключением АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

Принципы устойчивого развития включают в себя три основных компонента – экологическое, социальное и корпоративное направления финансирования (Environmental, Social Governance – ESG).

Цель рынка социальных облигаций – развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем. В данном случае положительный социальный эффект будет достигаться за счет сохранения существующих рабочих мест и создания новых.

Ранее, в августе 2020 года Фондом «Даму» были выпущены пилотные «зеленые облигации».