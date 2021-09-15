В Грузии вырос объем денежных переводов из-за рубежа

Финансы 15 сентября 2021 18:21 (UTC+04:00)
В Грузии вырос объем денежных переводов из-за рубежа
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