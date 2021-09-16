В Азербайджане прошла регистрацию новая НБКО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошла регистрацию новая небанковская кредитная организация (НБКО).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при минэкономики Азербайджана, регистрацию прошло ООО FİNKAPİTAL.

Отмечается, что уставный капитал ООО составляет 300 тысяч манатов, а его официальным представителем является Турал Багиров.

Государственную регистрацию НБКО прошла первого июля 2021 года.

Небанковская кредитная организация на основании специального согласия (лицензии) осуществляет выдачу кредитов и другие виды деятельности, предусмотренные законом Азербайджана “О небанковских кредитных организациях”. В настоящее время в Азербайджане насчитывается 53 НБКО.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni