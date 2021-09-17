ЦБ обнародовал прогноз по годовой инфляции в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Азербайджане в текущем году ожидается на уровне 7-7,5 процента.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), среднегодовая инфляция по стране прогнозируется на уровне 5,4–5,8 процента.
По данным ЦБА, годовая инфляция в 2022 году прогнозируется в пределах 4–5 процентов.
«В сентябре прогноз инфляции на конец года был повышен, в основном с учетом влияния внешних и внутренних факторов», – добавили в ЦБА.
Заметим, что, согласно данным Государственного комитета по статистике, в прошлом году инфляция в Азербайджане составляла 2,8 процента.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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