В Азербайджане сократились инвестиции в основной капитал

БАКУ /Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в январе - августе 2021 года было направлено 8,26 миллиарда манатов, что на 423 миллиона манатов, или 10 процентов, меньше показателя аналогичного периода прошлого года (8,7 миллиарда манатов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, 68,5 процента инвестиций (5,66 миллиарда манатов) было направлено на строительство производственных объектов, 24,1 процента (1,993 миллиарда манатов) - строительство непроизводственных объектов, 7,4 процента (609,4 миллиона манатов) - на строительство жилья.

За счет средств предприятий и организаций в основной капитал было вложено 59 процентов от общего объема инвестиций, бюджетных средств - 20,8 процента, средств внебюджетных фондов - 6,8 процента, банковских кредитов – 5,7 процента, прочих средств – 7,7 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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