Реализуемые с ЕБРР проекты важны с точки зрения внедрения передового опыта в Азербайджане - министр

БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), важны с точки зрения внедрения передового опыта в Азербайджане, а также содействия диверсификации экономики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что на встрече с исполнительным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне и региональным директором по Кавказу Катариной Бьорлин Хансен были обсуждены программа "Зеленый город" в Гяндже и возможности реализации подобных проектов в других городах Азербайджана, а также возможность участия банка в реализации инвестиционных проектов на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях.

Ранее министр сообщил, что Азербайджан успешно сотрудничает с ЕБРР, и по итогам первого полугодия банк инвестировал в азербайджанскую экономику по 177 проектам более трех миллиардов евро.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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