Рейтинг азербайджанских страховых компаний по выплатам за январь – август 2021 г.
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В Азербайджан доставлены протезы последнего поколения для военнослужащих с ампутированными верхними конечностями (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана в рамках Генассамблеи ООН встретился с коллегами из стран Движения неприсоединения (ФОТО)
Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места – директор Турецкого центра исследований Ирана
Азербайджан изменил состав совместных межправкомиссий по экономическому сотрудничеству с рядом стран
На улучшение жилищно-бытовых условий инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов – Распоряжение
Изменен состав совместной Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
Минэкономики Азербайджана больше не будет отвечать за улучшение экологического состояния озер Абшерона
Медиа-компания Day.Az принята в состав делового союза MÜSİAD, объединяющего крупнейшие компании Турции (ФОТО)
Памяти мастера восточных единоборств Сулеймана Мамедли. Второго такого человека в мире не было! (ВИДЕО, ФОТО)
Вера Платонова стала победительницей премии The Future of Emerging Europe Awards в номинации Female Business Leader of the Year (ФОТО)
Комиссия ОИС подготовит отчет о нарушениях прав человека во время армянской оккупации территорий Азербайджана
США готовы объединить усилия с европейскими союзниками для обеспечения надежных поставок газа - министр энергетики США для АМИ Trend
В Баку находится еще одна международная делегация по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации
Завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)