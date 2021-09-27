Названа доля бизнес-кредитов в клиентском портфеле банков Азербайджана
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Дорожная полиция Баку призывает ограничить движение на личном транспорте в направлении II Аллеи почетного захоронения
27 сентября начался процесс, превративший 30-летнюю боль в сердцах наших азербайджанских братьев в радость – Администрация Президента Турции
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
За этими моими словами стояли тысячи пожилых ровесников, способных держать в руках оружие – Натиг Расулзаде
Узбекская компания подписала соглашение с немецкой Thyssenkrupp в связи со строительством горнорудного комплекса
Во время 44-дневной войны армянами были убиты 12 азербайджанских детей, пятеро - потеряли обоих родителей - Госкомитет
Год назад мы были рядом с азербайджанскими братьями, которые начали свой путь к победе - пресс-секретарь посольства Турции
Российские и турецкие эксперты на платформе Baku Network проанализировали итоги Отечественной войны (ВИДЕО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Вторую Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Мины - самое большое препятствие для восстановительных работ на освобожденных землях Азербайджана – Джейхун Байрамов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку в память о погибших в Отечественной войне (ФОТО/ВИДЕО)
Посол Великобритании поделился публикацией в связи с Днем памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана
За год тяжелораненым участникам Отечественной войны Азербайджана проведено более 250 операций - эксперт минздрава
Правящая партия Азербайджана подготовила план мероприятий в связи с годовщиной начала Отечественной войны
На заседании глав МИД стран-членов Тюркского совета почтили память шехидов Отечественной войны Азербайджана
В Шуше транслировалось историческое обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти транслировалось перед Джума-мечетью в Агдаме (ФОТО)
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли степени психической болезни
Президент Ильхам Алиев: Если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории (ВИДЕО)