Чешский кабмин одобрил госбюджет на 2022 год с дефицитом в €14,7 млрд

Правительство Чехии одобрило в понедельник законопроект о государственном бюджете республики на 2022 год с дефицитом в размере 376,6 млрд крон (примерно €14,7 млрд). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Чешское телевидение.

Расходные статьи государственного бюджета на 2022 год определены в сумме 1927,7 млрд крон (примерно €76 млрд), доходные - 1551,1 млрд крон (около €61 млрд). Проектом предусмотрено повышение ежемесячных пенсий по старости, увеличение числа педагогов в школах, военнослужащих-контрактников и полицейских. Власти не планируют повышение подоходного налога для экономически активных граждан.

Законопроект о госбюджете на 2022 год, как прогнозируют в Праге, уже не сможет утвердить действующая Палата депутатов (нижняя палата) парламента страны. Его предстоит рассматривать ее новому составу, выборы которого пройдут в республике 8 и 9 октября.

На текущий год дефицит госбюджета определен законом в 500 млрд крон (примерно €20 млрд).