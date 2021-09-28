В Азербайджане зафиксирован рост в сборах по добровольной страховке ответственности работодателя
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Госфильмофонд Азербайджана восстановил фильм о Микаиле Абдуллаеве, снятый около 50 лет назад (ВИДЕО)
В ОАО "Азерэнержи" рассказали о преимуществах прокладки новых кабельных линий на освобожденных землях
Одержав победу в Отечественной войне, Азербайджан восстановил историческую справедливость - представитель Администрации Президента
Главный результат трехсторонней договоренности прошлого года по Карабаху заключается в стабильности – Лавров
«Лаборатория Касперского» обнаружила зловред, нацеленный на аккаунты в популярных игровых сервисах (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В целом, деятельность российских миротворческих сил можно оценивать положительно. Конечно, у нас есть и недовольство
Около 20 предпринимателей из Карабаха обратились в ОАО "Азеришиг" по вопросу электроснабжения предприятий
Президент Ильхам Алиев внес ясность в вопрос об иранских грузовиках в интервью Анатолийскому агентству
В Париже обсудили новый региональный порядок на Южном Кавказе и возросшую роль Азербайджана после второй Карабахской войны (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения посмотрит на карту и найдет свое место, если сможет найти, это точка на карте
Президент Ильхам Алиев: Мы проделаем всю работу, связанную с созданием Зангезурского коридора, на своей территории в течение двух лет
Президент Ильхам Алиев: В конституции Армении есть территориальные претензии к Турции, они должны отказаться от них
Президент Ильхам Алиев: Представители армянского народа уже несколько раз подходили к нашим военным позициям в Шуше с просьбой привлечь их к восстановительной работе
Президент Ильхам Алиев: Наша обеспокоенность в связи с перевооружением Армении воспринимается российской стороной с пониманием
Президент Ильхам Алиев: Карабах – это наша территория, и без нашего разрешения ни один иностранный гражданин или же автомобиль не могут въезжать в эти регионы
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение иссякает
Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении, которое тогда только пришло к власти, допустило большую ошибку и в результате потерпело горькое поражение
Президент Ильхам Алиев: Мы предоставляем руководству Армении шанс для того, чтобы выполнить все положения Заявления, подписанного 10 ноября
Президент Ильхам Алиев: Самая большая ответственность за начало Второй Карабахской войны ложится на Армению
Туркменистан заинтересован в использовании опыта Татарстана в сфере современных технологий - президент
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Разрабатываются предложения по оптимизации деятельности культурных учреждений – минкультуры Азербайджана
Непоколебимая решимость Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева придавала нам силы в боях – командир отряда спецназа (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО/ВИДЕО)
В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе Туркменистана состоялись праздничные торжества