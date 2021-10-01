Сенат США утвердил временный бюджет

Американские сенаторы утвердили временный бюджет США на 2022 финансовый год, чтобы не допустить ситуации шатдауна – прекращения финансирования государственных учреждений с 1 октября, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сенаторы утвердили документ 65 голосами, 35 сенаторов проголосовали против него.

Временный бюджет будет действовать до 3 декабря 2021 года.

После голосования в Сенате временный бюджет поступит на рассмотрение в Палату представителей, а в случае утверждения конгрессменами и там – на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы учреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи пятницы.