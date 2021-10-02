Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 сентября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
22 сентября
|
1,7
|
29 сентября
|
1,7
|
23 сентября
|
1,7
|
30 сентября
|
1,7
|
24 сентября
|
1,7
|
01 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0025 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9816 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0114 маната (0,6 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
20 сентября
|
1,9912
|
27 сентября
|
1,9932
|
21 сентября
|
1,9944
|
28 сентября
|
1,9881
|
22 сентября
|
1,9921
|
29 сентября
|
1,9863
|
23 сентября
|
1,99
|
30 сентября
|
1,9724
|
24 сентября
|
1,9961
|
01 октября
|
1,9682
|
Средний курс за неделю
|
1,993
|
Средний курс за неделю
|
1,9816
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
20 сентября
|
0,0232
|
27 сентября
|
0,0234
|
21 сентября
|
0,0232
|
28 сентября
|
0,0235
|
22 сентября
|
0,0233
|
29 сентября
|
0,0234
|
23 сентября
|
0,0233
|
30 сентября
|
0,0234
|
24 сентября
|
0,0234
|
01 октября
|
0,0233
|
Средний курс за неделю
|
0,0233
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1915 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0045 маната (2,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
20 сентября
|
0,1965
|
27 сентября
|
0,1917
|
21 сентября
|
0,1961
|
28 сентября
|
0,1927
|
22 сентября
|
0,1971
|
29 сентября
|
0,1914
|
23 сентября
|
0,1962
|
30 сентября
|
0,1906
|
24 сентября
|
0,1939
|
01 октября
|
0,1912
|
Средний курс за неделю
|
0,196
|
Средний курс за неделю
|
0,1915
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev