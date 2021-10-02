Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 сентября 1,7 27 сентября 1,7 21 сентября 1,7 28 сентября 1,7 22 сентября 1,7 29 сентября 1,7 23 сентября 1,7 30 сентября 1,7 24 сентября 1,7 01 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0025 маната. Средневзвешенный курс составил 1,9816 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0114 маната (0,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 20 сентября 1,9912 27 сентября 1,9932 21 сентября 1,9944 28 сентября 1,9881 22 сентября 1,9921 29 сентября 1,9863 23 сентября 1,99 30 сентября 1,9724 24 сентября 1,9961 01 октября 1,9682 Средний курс за неделю 1,993 Средний курс за неделю 1,9816

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0234 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 20 сентября 0,0232 27 сентября 0,0234 21 сентября 0,0232 28 сентября 0,0235 22 сентября 0,0233 29 сентября 0,0234 23 сентября 0,0233 30 сентября 0,0234 24 сентября 0,0234 01 октября 0,0233 Средний курс за неделю 0,0233 Средний курс за неделю 0,0234

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире вырос на 0,0005 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1915 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0045 маната (2,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 20 сентября 0,1965 27 сентября 0,1917 21 сентября 0,1961 28 сентября 0,1927 22 сентября 0,1971 29 сентября 0,1914 23 сентября 0,1962 30 сентября 0,1906 24 сентября 0,1939 01 октября 0,1912 Средний курс за неделю 0,196 Средний курс за неделю 0,1915

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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