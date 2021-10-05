Центральный банк Азербайджана продал на валютном аукционе свыше $73 млн

БАКУ/Trend/ - 5 октября 2021 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт ЦБА.

Спрос на аукционе составил 73,3 миллиона доллара и был полностью обеспечен, говорится в сообщении. По итогам аукциона средневзвешенный обменный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1.

Отметим, что с 2017 года Центральный банк Азербайджана стал применять новый механизм валютных аукционов, который позволяет участникам рынка размещать заявки на покупку или продажу валюты в обоих направлениях.