Fitch прогнозирует ухудшение качества активов в банковском секторе Узбекистана
Лента новостей
Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО)
Fitch Solutions прогнозирует продолжение восстановления нефтегазового сектора Азербайджана в 2022 году
Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
Азербайджанский фильм удостоен награды фестиваля "Киношок" в номинации "За лучший сценарий" (ВИДЕО, ФОТО)
Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с главой пресс-службы МИД Азербайджана (ФОТО)
Европа крайне нуждается в расширении азербайджанского «Южного газового коридора» - западные аналитики
При определенных заболеваниях может быть проведена обязательная вакцинация населения - минздрав Азербайджана
Если в Азербайджане есть посольство Ирана, то необходимости в деятельности Оджага Неджата нет - депутат