PASHA Bank обнародовал рост активов по итогам I полугодия

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года общие активы PASHA Bank выросли на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказал главный финансовый администратор и член правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на конференции на тему «Финансовые показатели PASHA Bank за первое полугодие», сообщает Trend.

«Мы сохраняем статус крупнейшего коммерческого банка в Азербайджане по размеру активов. Наши активы увеличились примерно на семь процентов. Счета клиентов выросли на 14 процентов. Общие активы банка по итогам первого полугодия 2020 года превысили 4,831 миллиона манатов. На конец прошлого года этот показатель превысил 5,5 миллиона манатов, а по итогам первого полугодия 2021 года - 5,92 миллиона манатов», - сказал Нагиев.

Он также сообщил, что объем выданных банком кредитов вырос на четыре процента.

«Так, по итогам первого полугодия 2020 года банк выдал кредиты на сумму почти два миллиона манатов, по итогам прошлого года - более 2,163 миллиона манатов, а по итогам первого полугодия нынешнего года - почти 2,26 миллиона манатов», - сказал Нагиев.

Уставный капитал PASHA Bank по итогам первого финансового полугодия 2021 года составил 354,5 миллиона манатов, отметил главный финансовый администратор банка.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)