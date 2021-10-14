Нидерланды попросят ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте обратится к Европейскому союзу с просьбой заморозить финансовую помощь Польше на €36 млрд после постановления Конституционного суда республики о несоответствии нормы о превосходстве европейского права положениям конституции страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я попрошу Еврокомиссию на саммите ЕС [состоится 21-22 октября] не утверждать план помощи Польше как минимум до того момента, когда будет решен вопрос о том, какой суд имеет приоритет", - Рютте в ходе выступления в парламенте Нидерландов.

Конституционный суд Польши 7 октября подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза.