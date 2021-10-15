Названа сумма налоговых выплат Facebook, Apple и Google в бюджет Узбекистана
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Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTV от 15 октября 2020 года (ВИДЕО)
Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка - минобороны Азербайджана
Потрясающее аудиовизуальное 3D-шоу в Баку! Стартовал "Фестиваль света. Низами Гянджеви" (ФОТО/ВИДЕО)
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО)
Обвиняемый по ряду статей УК Азербайджана экс-главврач модульного госпиталя МЧС отказался от дачи показаний на суде
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса "Золотая Корона"
Siemens о проекте локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане (Эксклюзив)