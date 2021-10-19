Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с временно исполняющем обязанности председателя правления AccessBank Евгенией Гашикулиной

- Есть ли какие-либо изменения или ожидания в планах банка связанные с повышением учетной ставки Центробанком страны?

Данное решение денежно-кредитной политики Центрального Банка направлено на ограничение риска повышенной инфляции. Увеличение ставки, конечно, должно приводить к увеличению ставок по сберегательным продуктам и депозитам. Но данная зависимость не совсем прямая. Зависимость может меняться в результате краткосрочной ситуации с ликвидностью, амбициями банков по кредитованию и конечно же ограничивается максимальным размером ставки по застрахованным депозитам. AccessBank в своих финансовых прогнозах закладывает незначительное повышение стоимости манатных ресурсов, которые мы будем пытаться компенсировать без затрагивания ставок по кредитам.

- Рассматривается ли в ближайшее время возможность увеличения уставного капитала банка? Если да, то каким образом это планируется реализовать?

Этот вопрос является частью ежегодного планирования: когда банк проводит макроэкономический анализ, определяет перспективы и потенциал развития бизнес-среды, и выявляет все сопутствующие риски. По результатам анализа, и также с учетом стратегических планов и амбиций банка, принимается решение о капитале. В этом году ожидается точно такой же процесс и где-то ближе уже к концу года будет понятно, - будет ли осуществлено увеличение капитала.

- Каковы основные планы на конец этого и начала следующего года?

Наш основной план - это наращивание кредитного портфеля преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей. В планах также повышение прибыльности и эффективности деятельности банка.

Ну и конечно же - одной из наших постоянных задач является повышение клиентоориентированности - через упрощение процессов, развитие новых навыков у наших сотрудников и внедрение новых технологий.

- Есть или в планах создание онлайн-банка?

Тут в зависимости от того что имеется в виду под онлайн банком. Если обсуждается вопрос о возможности осуществления максимального количества банковских операций в онлайн-режиме, то конечно - да. В данном направлении мы работаем очень активно – при поддержке Центрального Банка и Азербайджанской Банковской Ассоциации. Но если имеется в виду концепция, скажем, Neo Bank-а - то есть банка, который работает абсолютно без филиалов и только в цифровом формате, - то это конечно же не про нас. Наша филиальная сеть позволяет нам оптимально обслуживать наших клиентов, предоставляя им индивидуальные консультации. Мы понимаем, что в будущем большая часть финансовых операций будет осуществляться онлайн, в тоже время у нас будут филиалы банка, где клиенты смогут получить персональное обслуживание, встретившись «вживую» со своим банкиром.

(Автор: Ляман Зейналова)

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