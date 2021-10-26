Цифровой налог введут в Казахстане с 2022 года. Что даст это нововведение, пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Что касается вносимых изменений в налоговое законодательство, которое вступит со следующего года, с января 2022 года вводится цифровой налог, так называемый «налог на Google», который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Уплачиваться он будет иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты. В рамках налога на добавленную стоимость будет производиться оплата по ставке 12%», - сообщил директор департамента крупных налогоплательщиков КГД Ануар Сулейменов на пресс-конференции в СЦК.

Вместе с тем он отметил, что вводится упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это коснется тех категорий налогоплательщиков, которые состоят на учете по НДС.

«Также с января 2022 года установлен предельный порог налоговой задолженности – 6 МРП, ниже которого арест счетов не будет применяться. Это касается налоговой задолженности. Также введена плата за цифровой майнинг, которая вводится со следующего года. Плательщиками будут являться те лица, которые осуществляют цифровой майнинг. Ставка будет приравниваться к 1 тенге за 1 киловатт», - сообщил А. Сулейменов.