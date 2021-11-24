Объём безналичных транзакций трёхкратно превышает сумму обналичивания в Казахстане

Несмотря на признаки приближения рынка безналичных платежей к насыщению (в половине регионах Казахстана доля безналичных расчетов превысила 70%; оплаты в POS-терминалах составляют 91% от розничного товарооборота), объёмы безналичных платежей по карточкам продолжают бить рекорды, передает Trend со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

К началу октября объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в три раза (49,6 vs 15,0 трлн тенге), отражая существенное изменение потребительских предпочтений в пользу безналичных оплат. Для сравнения, годом ранее превышение было менее чем в два раза (22,3 vs 12,0 трлн тенге)

При этом одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объёма снятия наличных денег и их объёма в обращении, что может быть обусловлено высокой долей теневой экономики (~20%), повышенными инфляционными процессами и доверием части населения к наличным деньгам.

Соответственно, дальнейшее проникновение безналичных оплат может быть обусловлено охватом сегментов, традиционно использующих наличный оборот (напр., неформальная занятость: торговля, услуги и т. д.).

Кроме того, отметим и обсуждение механизма фискализации карточных/мобильных платежей, планируемое внедрение цифрового тенге (пока находится на ранней стадии пилота), а также всеобщего декларирования доходов.

Эти меры наряду со стремительным проникновением цифровых сервисов могут позволить преодолеть наблюдаемый разрыв в способах оплаты между городами республиканского значения и отдельными регионами (преимущественно, приграничными с РФ; см. Самые «безналичные» регионы).