Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 ноября 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9076 маната соответственно, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9076 1 австралийский доллар AUD 1,2141 1 аргентинский песо ARS 0,0169 1 белорусский рубль BYN 0,6705 1 бразильский реал BRL 0,3056 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1047 100 южнокорейских вон KRW 0,1424 1 чешская крона CZK 0,0745 100 чилийских песо CLP 0,2070 1 китайский юань CNY 0,2660 1 датская крона DKK 0,2565 1 грузинский лари GEL 0,5475 1 гонконгский доллар HKD 0,2180 1 индийская рупия INR 0,0228 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2618 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1862 1 швейцарский франк CHF 1,8206 1 израильский шекель ILS 0,5375 1 канадский доллар CAD 1,3374 1 кувейтский динар KWD 5,6102 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1126 1 малайзийский ринггит MYR 0,4008 1 мексиканский песо MXN 0,0775 1 молдавский лей MDL 0,0957 1 египетский фунт EGP 0,1080 1 норвежская крона NOK 0,1885 100 узбекских сомов UZS 0,0158 1 польский злотый PLN 0,4069 1 российский рубль RUB 0,0225 1 сингапурский доллар SGD 1,2422 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3696 1 турецкая лира TRY 0,1407 1 тайваньский доллар TWD 0,0611 1 таджикский сомони TJS 0,1509 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0628 100 японских йен JPY 1,4819 1 новозеландский доллар NZD 1,1603

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)