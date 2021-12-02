Центробанк Азербайджана продал на валютном аукционе более $100 млн

БАКУ /Trend/ - Второго декабря Центробанк Азербайджана (ЦБА) провел для банков очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт ЦБА.

Спрос банков на валюту на аукционе составил 100,7 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный обменный курс маната к доллару составил 1,7 маната/$1.

Отметим, что к проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)