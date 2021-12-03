Официальный курс маната к мировым валютам на 3 декабря

|
|
11 доллар США
|
USD
|
1,7
|
11 евро
|
EUR
|
1,9208
|
11 австралийский доллар
|
AUD
|
1,2022
|
11 аргентинский песо
|
ARS
|
0,0168
|
11 белорусский рубль
|
BYN
|
0,6690
|
11 бразильский реал
|
BRL
|
0,3015
|
11 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4628
|
11 южноафриканский ранд
|
ZAR
|
0,1065
|
1100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1442
|
11 чешская крона
|
CZK
|
0,0755
|
1100 чилийских песо
|
CLP
|
0,2028
|
11 китайский юань
|
CNY
|
0,2668
|
11 датская крона
|
DKK
|
0,2583
|
11 грузинский лари
|
GEL
|
0,5448
|
11 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2182
|
11 индийская рупия
|
INR
|
0,0227
|
11 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,2592
|
1100 индонезийских рупий
|
IDR
|
0,0118
|
1100 иранских риалов
|
IRR
|
0,0040
|
11 шведская крона
|
SEK
|
0,1876
|
11 швейцарский франк
|
CHF
|
1,8469
|
11 израильский шекель
|
ILS
|
0,5377
|
11 канадский доллар
|
CAD
|
1,3261
|
11 кувейтский динар
|
KWD
|
5,6196
|
11 казахский тенге
|
KZT
|
0,0039
|
11 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0201
|
1100 ливанских фунтов
|
LBP
|
0,1126
|
11 малайзийский ринггит
|
MYR
|
0,4020
|
11 мексиканский песо
|
MXN
|
0,0798
|
11 молдавский лей
|
MDL
|
0,0957
|
11 египетский фунт
|
EGP
|
0,1079
|
11 норвежская крона
|
NOK
|
0,1866
|
1100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0158
|
11 польский злотый
|
PLN
|
0,4174
|
11 российский рубль
|
RUB
|
0,0230
|
11 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,2415
|
11 саудовский риал
|
SAR
|
0,4532
|
11 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,3809
|
11 турецкая лира
|
TRY
|
0,1238
|
11 тайваньский доллар
|
TWD
|
0,0613
|
11 таджикский сомони
|
TJS
|
0,1506
|
11 новый туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
11 украинская гривна
|
UAH
|
0,0624
|
1100 японских йен
|
JPY
|
1,5022
|
11новозеландский доллар
|
NZD
|
1,1552