Азербайджан и Астрахань подписали программу действий по развитию сотрудничества (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мы подписали программу действий по развитию сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Астраханской области Российской Федерации на 2022 год.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"Мы обсудили перспективы развития экономических отношений с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным", - отметил министр.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)