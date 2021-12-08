В Азербайджане безналичные платежи выросли на более чем 8% - ЦБА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане безналичные платежи выросли за январь-октябрь 2021 года на более чем 8 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

«Динамично развивающиеся цифровые технологии показали свою эффективность в период пандемии. В этот период банкинг вырос на 23 процента, а мобильный банкинг - на 30 процентов. Также в течение 2020 года выросла на 17 процентов электронная коммерция. Новый этап цифровизации увеличил финансовые ресурсы. Деятельность финтех-компаний стала более прозрачной. ЦБА реализовал ряд программ для комфортного обеспечения безналичных платежей граждан. Цифровизация продолжает оставаться трендом и сегодня», - сказал он.

Гулиев отметил, что другим трендом является налаживание сотрудничества с глобальными игроками, такими как Amazon и ряд других компаний.

«В области кибербезопасности ЦБА считает этот сектор наиболее приоритетным и проводит масштабные работы. В период 2018-2020 годы был проведены крупные проекты по переходу на безналичные платежи. в рамках этой программы в прошлом году ЦБА представило решение по приему платежей с помощью QR-кодов. Также, разработана и сдана в эксплуатацию «блокчейн биг дата» которая сегодня расширяет свои функциональные возможности, в том числе позволяет удаленно открывать банковские счета и карты. Другим успешным проектом является реализация проекта по оплате с помощью карт проезда на поездах Баку-Сумгайыт. Также, мы активизировали NFC платежи в ряде банковских приложений», - сказал он.

По словам Гулиева, за десять месяцев 2021 года безналичные платежи выросли на 8,2 процента и превысило 30 процентов.

«Внутренние платежи выросли на 70 процентов. Электронная коммерция выросла на 64 процента (5,5 миллиарда манат). Эта стратегия развития безналичных платежей будет продолжена и до 2026 года. Новое стратегический подход создаст дополнительный стимул для развития безналичных платежей», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)