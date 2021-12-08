Центробанк Азербайджана принимает меры для обеспечения высокого уровня развития безналичных платежей (Эксклюзив)
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В предстоящие пять лет в Азербайджане предусмотрен переход на открытый и цифровой банкинг - ЦБА (ФОТО)
Центробанк Азербайджана принимает меры для обеспечения высокого уровня развития безналичных платежей (Эксклюзив)
Азербайджан открыто призвал Армению соблюдать решения и предотвращать противостояние – Эльнур Мамедов
Международный суд рекомендовал Армении решить вопрос демаркации и делимитации границ – Эльнур Мамедов
МИД Азербайджана прокомментировал претензии Еревана в связи с задержанными лицами армянского происхождения
В Азербайджане впервые вышедшие на рынок труда сталкиваются с трудностями при поиске работы по специальности - министр
Азербайджан страдал от равного подхода к агрессору и к тому, кто подвергался агрессии – Эльнур Мамедов
Агентство по развитию МСБ Азербайджана планирует создание альтернативного источника кредитования малых и средних предпринимателей
Освобожденные территории Азербайджана имеют очень большой потенциал с точки зрения обеспечения занятости - министр
Возможное открытие между Азербайджаном и Россией круизного сообщения имеет высокий потенциал - Игорь Бабушкин
Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы в Гёйгёльском районе в направлении Кяльбаджара - агентство
В динамично развивающемся Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева состоялось открытие центра STEAM (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие бесконтактных платежей - один из главных стимулов для дальнейшей цифровизации экономики Азербайджана - региональный менеджер Visa
Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих в стране агрессивные призывы на этнической почве
Распространяемая в армянских СМИ информация является необоснованной и ложной - минобороны Азербайджана
Западные СМИ демонстрируют нейтральный подход к вопросу по Зангезурскому коридору - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении
В Азербайджане отменяется трехмесячный период ожидания для получения страховых выплат по безработице
Государственная налоговая служба Азербайджана о введении в эксплуатацию ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat"