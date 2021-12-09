БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть создана платформа для обмена информацией в сфере кибербезопасности в банковском секторе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава IT-департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Гулиев на V Международном банковском форуме в Баку.

"Мы не исключаем, что такая платформа будет создана в будущем Центральным банком Азербайджана в сотрудничестве с другими банками. Данное решение позволит ЦБА обмениваться информацией с другими банками в области кибербезопасности и облегчит обмен информацией между партнерскими организациями в этой сфере", - сказал он.

Гулиев отметил, что Центробанк может помочь банкам создать аналогичную платформу, чтобы они могли информировать друг друга о кибератаках в финансовом секторе.

(Автор: Садраддин Агджаев)