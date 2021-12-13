Официальный курс маната к мировым валютам на 13 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9201 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9201 1 австралийский доллар AUD 1,2197 1 аргентинский песо ARS 0,0167 1 белорусский рубль BYN 0,6743 1 бразильский реал BRL 0,3031 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1066 100 южнокорейских вон KRW 0,1443 1 чешская крона CZK 0,0758 100 чилийских песо CLP 0,2018 1 китайский юань CNY 0,2672 1 датская крона DKK 0,2582 1 грузинский лари GEL 0,5483 1 гонконгский доллар HKD 0,2180 1 индийская рупия INR 0,0225 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2522 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1874 1 швейцарский франк CHF 1,8437 1 израильский шекель ILS 0,5483 1 канадский доллар CAD 1,3370 1 кувейтский динар KWD 5,6105 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1123 1 малайзийский ринггит MYR 0,4038 1 мексиканский песо MXN 0,0814 1 молдавский лей MDL 0,0959 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1900 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4157 1 российский рубль RUB 0,0232 1 сингапурский доллар SGD 1,2457 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3731 1 турецкая лира TRY 0,1226 1 тайваньский доллар TWD 0,0613 1 таджикский сомони TJS 0,1508 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0629 100 японских йен JPY 1,4970 1 новозеландский доллар NZD 1,1554

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)