В Азербайджане члены Совета и председатели комитета при Совете палаты обсудили вопросы по актуальным проблемам аудита

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 13 декабря 2021 года на заседании с участием членов Совета и председателей комитета при Совете палаты в формате видеоконференции были обсуждены вопросы по актуальным проблемам аудита и приняты соответствующие решения, сообщает Trend со ссылкой на Палату аудиторов Азербайджана.

Согласно информации, представлены 9 нижеследующих вопросов:

1. Об утверждении плана работы Совета палаты аудиторов Азербайджанской Республики на 2022 год;

2. Регулярное выполнение мероприятий по повышению ценности аудита;

3. О совершенствовании системы мер ответственности аудиторов за недобросовестные и противоправные действия на рынке аудиторских услуг;

4. О методических пособиях по контролю качества работы в микро-, малых и средних аудиторских организациях и независимых аудиторов;

5. Об утверждении "Плана-графика на 2022 год по мониторингу качества аудиторских проверок, проводимых аудиторскими организациями и независимыми аудиторами";

6. Рекомендации по противодействию демпингу в аудиторской службе;

7. Об информировании общественности о деятельности Палаты аудиторов через СМИ;

8. Об организации приема граждан, общественного контроля, деятельности апелляционной комиссии, рассмотрении поступивших заявлений и жалоб;

9. О проведении исследования поступивших обращений, заявлений и жалоб на качество проверки.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)