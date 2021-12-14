Официальный курс маната к мировым валютам на 14 декабря

|
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,9169
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,2074
|
1 аргентинский песо
|
ARS
|
0,0167
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,6763
|
1 бразильский реал
|
BRL
|
0,2995
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4629
|
1 южноафриканский ранд
|
ZAR
|
0,1059
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1436
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0755
|
100 чилийских песо
|
CLP
|
0,2020
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2671
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2578
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,5493
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2179
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,0224
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,2437
|
100 индонезийских рупий
|
IDR
|
0,0118
|
100 иранских риалов
|
IRR
|
0,0040
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1867
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1,8411
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,5461
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,3256
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,6189
|
1 казахский тенге
|
KZT
|
0,0039
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0201
|
100 ливанских фунтов
|
LBP
|
0,1126
|
1 малайзийский ринггит
|
MYR
|
0,4015
|
1 мексиканский песо
|
MXN
|
0,0809
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0958
|
1 египетский фунт
|
EGP
|
0,1082
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1876
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0157
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4130
|
1 российский рубль
|
RUB
|
0,0231
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,2420
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4532
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,3747
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,1228
|
1 тайваньский доллар
|
TWD
|
0,0611
|
1 таджикский сомони
|
TJS
|
0,1510
|
1 новый туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0631
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,4965
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,1462