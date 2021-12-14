Изменение части межбанковских комиссий при оплате товаров в РФ не затронет Азербайджан - VISA
Лента новостей
Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией – Микаил Джаббаров
Мы широко обсудим возможности компаний из Турции и Грузии по восстановлению Карабаха - и.о главы AZPROMO
В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой проекта в городе Шуша прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО)
«Лаборатории Касперского» приглашает принять участие в пресс-конференции, которая пройдёт в формате записи подкаста «Смени пароль!» 14 декабря в 12:00
Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия: новый импульс развитию трехстороннего сотрудничества - АНАЛИЗ
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию для участия в VI Саммите программы «Восточное партнерство» (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом - директор британской компании Mangera
В Азербайджане члены Совета и председатели комитета при Совете палаты обсудили вопросы по актуальным проблемам аудита
Памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям - итальянский специалист
В Центре Гейдара Алиева был организован круглый стол на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее" (ФОТО)
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция (ФОТО)