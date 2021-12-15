Официальный курс маната к мировым валютам на 15 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9149 маната соответственно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9149 1 австралийский доллар AUD 1,2085 1 аргентинский песо ARS 0,0167 1 белорусский рубль BYN 0,6761 1 бразильский реал BRL 0,2988 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1057 100 южнокорейских вон KRW 0,1432 1 чешская крона CZK 0,0758 100 чилийских песо CLP 0,2015 1 китайский юань CNY 0,2671 1 датская крона DKK 0,2575 1 грузинский лари GEL 0,5502 1 гонконгский доллар HKD 0,2179 1 индийская рупия INR 0,0224 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2503 100 индонезийских рупий IDR 0,0119 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1859 1 швейцарский франк CHF 1,8394 1 израильский шекель ILS 0,5420 1 канадский доллар CAD 1,3232 1 кувейтский динар KWD 5,6127 1 казахский тенге KZT 0,0039 1 кыргызский сом KGS 0,0201 100 ливанских фунтов LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит MYR 0,4015 1 мексиканский песо MXN 0,0809 1 молдавский лей MDL 0,0958 1 египетский фунт EGP 0,1082 1 норвежская крона NOK 0,1876 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4130 1 российский рубль RUB 0,0231 1 сингапурский доллар SGD 1,2420 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3747 1 турецкая лира TRY 0,1228 1 тайваньский доллар TWD 0,0611 1 таджикский сомони TJS 0,1510 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0631 100 японских йен JPY 1,4965 1 новозеландский доллар NZD 1,1462

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)