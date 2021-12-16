ОАО "Bank Respublika" выпустило первые облигации

БАКУ/Trend/ - 16 декабря 2021 года на Бакинской фондовой бирже прошла церемония открытия "Звонок открытия" по случаю первого выпуска облигаций ОАО "Bank Respublika" на рынках капитала, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно информации, андеррайтинговые услуги по размещению на сумму в 10 миллионов манатов осуществляла входящая в БФБ ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Capital".

На церемонии открытия эмитентом выступили председатель правления ОАО Bank Respublika Тариел Исмайлов, директор ЗАО "Инвестиционная компания Pasha Capital" Джейхун Гаджиев и председатель БФБ Эльдар Абдуллаев.

Объявляя церемонию открытия "Звонок открытия", они отметили, что выпуск облигаций ОАО "Bank Respublika" через фондовую биржу является успешным результатом мер, принятых для развития финансового сектора в Азербайджане, и будет играть особую роль в формировании новых инвестиционных возможностей для граждан.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)