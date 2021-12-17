Официальный курс маната к мировым валютам на 17 декабря

Финансы 17 декабря 2021 09:50 (UTC+04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 декабря 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9265 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9265

1 австралийский доллар

AUD

1,2178

1 аргентинский песо

ARS

0,0167

1 белорусский рубль

BYN

0,6718

1 бразильский реал

BRL

0,2989

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1065

100 южнокорейских вон

KRW

0,1433

1 чешская крона

CZK

0,0760

100 чилийских песо

CLP

0,2007

1 китайский юань

CNY

0,2669

1 датская крона

DKK

0,2591

1 грузинский лари

GEL

0,5502

1 гонконгский доллар

HKD

0,2179

1 индийская рупия

INR

0,0223

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2648

100 индонезийских рупий

IDR

0,0118

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1882

1 швейцарский франк

CHF

1,8500

1 израильский шекель

ILS

0,5475

1 канадский доллар

CAD

1,3277

1 кувейтский динар

KWD

5,6033

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4038

1 мексиканский песо

MXN

0,0815

1 молдавский лей

MDL

0,0959

1 египетский фунт

EGP

0,1082

1 норвежская крона

NOK

0,1890

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,4158

1 российский рубль

RUB

0,0230

1 сингапурский доллар

SGD

1,2457

1 саудовский риал

SAR

0,4529

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3763

1 турецкая лира

TRY

0,1084

1 тайваньский доллар

TWD

0,0611

1 таджикский сомони

TJS

0,1508

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0625

100 японских йен

JPY

1,4977

1 новозеландский доллар

NZD

1,1521

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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